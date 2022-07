Tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers: Budel ziet het niet zitten

Dagelijks zijn beelden te zien van asielzoekers in Ter Apel die in de buitenlucht of op de grond moeten slapen. Het kabinet is daarom van plan om in Budel een tweede aanmeldcentrum te vestigen. Dat is tegen het zere been van burgemeester Roland van Kessel. "Met de huidige opvang van 1500 asielzoekers dragen we al een flinke steen bij aan de oplossing van het probleem", zei hij in het tv-programma Op1.

Van Kessel was samen met collega-burgemeester Theo Weterings te gast in het programma om te praten over de problemen in de opvang van asielzoekers. Weterings sprak namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het verzoek voor een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers kwam onlangs van de veiligheidsregio in Groningen. Daarbij werd ook het azc in Budel als mogelijkheid genoemd. Een keuze die Van Kessel wel begrijpt, maar niet reëel vindt. "Wij vangen al zo’n 1500 asielzoekers op. Daarmee dragen we al een flink steentje bij aan het oplossen van het opvangprobleem."

"Te veel kleine gemeenten dragen de last van de asielopvang."

Van Kessel vindt dat de koek onevenredig wordt verdeeld. “Te veel kleine gemeenten dragen de last van de asielopvang. We moeten dat veel beter verdelen over het land.” Van Kessel wijst er ook op dat de overheid in gebreke is gebleven. “Er zouden vier opvanglocaties in het land bijkomen en een speciale opvang voor veiligelanders. Dat is niet gelukt. Erg teleurstellend.”

"Er is een grens: inwoners voelen zich niet meer veilig."