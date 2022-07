Jongens (15 en 16) mishandeld en beroofd na avondje Tilburgse Kermis

Twee jongens (15 en 16) uit Eindhoven zijn dinsdag na een avondje Tilburgse Kermis mishandeld en beroofd door vijf jongens. De vrienden kregen klappen, trappen en werden geduwd. Een van de daders dreigde hen met een kettingslot te slaan.

De Eindhovenaren liepen rond half negen 's avonds het terrein van de kermis af. Bij de schouwburg werden ze door iemand aangesproken om mee te lopen. Even verderop op de Kapelhof stopten ze. Daar werden de jongens uit het niets mishandeld.

De daders beroofden de twee vrienden van meerdere spullen, zoals een pet, portemonnee en sleutels. De gestolen portemonnee werd even later zonder inhoud teruggevonden in de Heuvelstraat. Na de beroving zochten de slachtoffers hulp bij omstanders.

Getuigen

De politie zoekt getuigen, die de mishandeling en de beroving of de daders hebben gezien. Een van de vijf had een opvallend kapsel, meldt de politie. Het zou gaan om een jongen van rond de 15 jaar oud met een getinte huidskleur. Hij had kort, opgeschoren haar aan de zijkanten. Aan de achterkant van zijn hoofd zou hij twee schuin geschoren streepjes hebben. Volgens de politie droeg hij een grijze Louis Vuitton tas.