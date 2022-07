Containerterminals lopen helemaal vol: 'Bedrijven hebben groot probleem'

Containerterminal Veghel loopt vast (foto: Jos Verkuijlen Directeur Michel van Dijk (foto: Jos Verkuijlen) Containerterminal Veghel staat bijna helemaal vol Volgende Vorige 1/3 Containerterminal Veghel loopt vast (foto: Jos Verkuijlen

Honderden containers staan te wachten op het terrein van de containerterminal in Veghel. Ze kunnen niet weg omdat er bij de haven in Rotterdam geen plek is. Bovendien zijn er niet genoeg binnenvaartschepen om ze naar Rotterdam te vervoeren. Het vervoer van producten uit Veghel loopt daardoor helemaal vast.

Directeur Michel van Dijk van Inland Terminal-Van Berkel loopt naar een container die ergens onderaan de stapel staat. Het is een koelcontainer. Hij wijst op een scherm. “In deze container is het constant 15 graden. Er zit chocolade in. Je wilt natuurlijk niet dat die smelt.”

“Deze container staat er al meer dan twee weken.”

De container, waarschijnlijk vol Marsrepen, zou onder normale omstandigheden binnen twee dagen weg zijn. “Nu staat deze er al meer dan twee weken.” Ook een container vol varkensneuzen en -oren staan al even te wachten op zijn volgende bestemming. De diepgevroren varkensneuzen zijn een delicatesse in China, maar kunnen daar niet komen. De situatie in Veghel laat zien hoe de ingewikkelde keten van de wereldhandel op dit moment helemaal vastloopt. Zo komt het dat de containers vanuit Veghel niet weg kunnen: Zeeschepen vol met containers liggen te wachten voor de kust. Maar ze kunnen niet lossen omdat er in de haven van Rotterdam geen plek is. Daardoor kunnen ze ook geen containers uit de haven meenemen om zo weer ruimte te maken. Er zijn te weinig binnenvaartschepen om de containers naar Rotterdam te brengen. Dat komt doordat Duitsland veel kolen nodig heeft voor de energievoorziening nu er minder gas is. Bovendien wordt er vanuit Oekraïne graan per binnenvaartschip over de Donau vervoerd in plaats van per containerschip over de Zwarte Zee. En dan is er ook nog de lage waterstand op de rivieren waardoor er per schip veel minder containers mee kunnen. De containers met vrachtwagens afvoeren lukt ook niet. Er is niet aan vrachtwagens en chauffeurs te komen. Bovendien kun je dan nog steeds de container niet kwijt in Rotterdam.

“We zijn een overslagplek, geen opslagplek."