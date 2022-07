Fabio Jakobsen wint Acht van Chaam voor Mathieu van der Poel

1/3 Fabio Jakobsen was het snelste in de sprint (foto: Maric Media).

Fabio Jakobsen heeft woensdagavond de Acht van Chaam op zijn naam geschreven. De sprinter kwam net voor Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle als eerste over de streep.

Eerder deze week trok Van der Poel nog aan het langste eind tijdens Daags na de Tour in Boxmeer. Maar bij het criterium in Chaam moest hij toch zijn meerdere erkennen in Jakobsen, die eerder deze maand nog een etappe won in de Tour de France.

Er stonden een hoop toppers op de startlijst van 's lands oudste criterium. Naast de mannen van het podium stonden onder anderen Taco van der Hoorn, Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn en Sam Oomen aan de start.