Mathieu van der Poel wint Daags na de Tour in Boxmeer

Mathieu van der Poel heeft maandagavond in Boxmeer Daags na de Tour gewonnen. De wielrenner, die de Ronde van Frankrijk voortijdig verliet, was de snelste in een eindsprint met twee medevluchters.

De renner van Alpecin-Deceuninck trad met zijn zege in de voetsporen van vader Adrie van der Poel, die al langer op de lijst van winnaars van het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk staat. Danny van Poppel had hetzelfde kunstje willen flikken (vader Jean-Paul was ook al eens de snelste in Boxmeer), maar hij slaagde daar niet in. De renner van BORA-hansgrohe werd tweede, net voor Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma).

Mathieu van der Poel wilde zich vooraf niet uitlaten over de winstkansen. Wel erkende hij misschien wel de meest uitgeruste deelnemer te zijn. "Ik heb eergisteren pas voor het eerst weer de fiets gepakt. Het zou wat zijn als ik niet voldoende was uitgerust."

"Er is iets misgegaan tijdens de hoogtestage."

Hij vond het wel prettig in Boxmeer te rijden en heeft niet voor niets deelname aan meer criteriums toegezegd. "Ik hou wel van de sfeer van dit soort koersen, die is altijd apart, maar ook van de wedstrijd. Veel interval, optrekken, inhouden, intensief dus: ik zie het als een aanvulling op mijn training." Het bevalt hem in ieder geval beter, zo zei hij tegen onze verslaggever, dan de hoogtestage die hij afwerkte tussen de Giro en de Ronde van Frankrijk. "Daar is toen iets misgegaan, was mogelijk te belastend", vertelde Van der Poel, die tijdens de Tour de France hiervoor de tol moest betalen.

"Ik voel de Tour nog in mijn benen."

Nauwelijks bijgekomen van de vermoeienissen in de Tour stapte Danny van Poppel deze middag in de trein naar Boxmeer. “Lekker relaxed.” Voor hem was er een extra reden om uit te kijken naar de koers. Ooit won zijn vader Jean-Paul er. “O, is dat zo? Het zal lastig genoeg worden. Ik voel de Tour nog in mijn benen.” Iets meer dan 24 uur na de slotetappe van de Tour de France stond Danny van Poppel aan de start van de Ronde van Boxmeer. “Ik ben heel blij om hier te zijn, dat dit weer mogelijk is na die coronatijd”, vertelt de uit Moergestel afkomstige wielrenner. “Ik ben ook blij dat het hier zo goed wordt georganiseerd dat publiek amper bij ons kan komen. Corona is nog niet weg en het seizoen is nog niet voorbij”, voegde hij eraan toe. De coureur, die dinsdag 29 wordt, kijkt redelijk tevreden terug op de Grande Boucle. “Ik heb verscheidene keren mee kunnen sprinten om de ritzege, was er ook een paar keer dichtbij, maar helaas niks gewonnen. Uiteraard hoopte ik een zege te kunnen behalen, maar jongens als Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen zijn zo verschrikkelijk snel.” “Wel goed dat ik met mijn ploeg in de top vijf ben geëindigd, dat stemt me tot tevredenheid. Ik mag dan geen rit hebben gewonnen: de Tour blijft iets speciaals.”

"Als kind droomde ik er al van om ooit mee te kunnen fietsen."