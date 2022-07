Boxmeer loopt uit voor Daags na de Tour: 'Een unieke happening'

Het was al vroeg druk in Boxmeer (foto: Imke van de Laar). Langs de Spoorstraat in Boxmeer melden zich de eerste fans (foto: Imke van de Laar). Danny van Poppel doet niet moeilijk en deelt handtekeningen uit aan fans (foto: Jos Verkuijlen). Volgende Vorige 1/3 Het was al vroeg druk in Boxmeer (foto: Imke van de Laar).

Het begint al aardig druk te worden in Boxmeer. Deze maandag wordt er voor het eerst sinds de coronacrisis de profwielerwedstrijd Daags na de Tour gehouden. Er worden dertig- tot veertigduizend bezoekers verwacht. Of ze allemaal voor het fietsen komen? “Wie de koers gewonnen heeft, weten we vaak niet.”

Hans Janssen & Imke van de Laar Geschreven door