Wilde politieachtervolging eindigt met auto in de sloot

Een politieachtervolging is woensdagavond geëindigd op de snelweg A16 bij Breda. Daar crashte de vluchtende auto, waarna de wagen in de berm belandde. Van de drie inzittenden raakte er één lichtgewond. De bestuurder, een Fransman, is aangehouden voor rijden onder invloed, snelheidsovertredingen en het veroorzaken van gevaar voor andere weggebruikers.

Sven de Laet Geschreven door

De achtervolging begon iets voor negen uur, bij Nieuwegein. Op het moment dat de auto Brabant binnenreed, sloten nog eens zo'n tien politieauto's zich bij de achtervolging aan. Rond half tien eindigde de vlucht, toen de verdachte bij Breda in de greppel belandde. Een van de inzittenden raakte daarbij gewond. Aanleiding was een snelheidsovertreding. De politie wilde de auto langs de kant van de weg zetten, maar de bestuurder ging ervandoor. Via de A2 en de A27 reed de bestuurder in de richting van Breda. Onderweg maakte de automobilist verschillende verkeersovertredingen. Na de crash was de weg bij knooppunt Galder een klein half uur afgesloten.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision

