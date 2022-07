Kommer en kwel in de thuiszorg voor ouderen, KBO-Brabant slaat alarm

KBO-Brabant luidt de noodklok omdat ze ziet dat thuiswonende ouderen deze zomer te weinig zorg krijgen. Volgens de seniorenvereniging heeft zij niet eerder zoveel klachten ontvangen en zien ze veel leed achter de voordeur.

“We weten al langer dat er personeelstekorten zijn in de zorg, maar deze zomer is het echt kommer en kwel.” Mantelzorgers moeten daardoor nog meer en dreigen overbelast te raken, stelt KBO-Brabant.

Weken moeten zoeken naar zorg in huis voor iemand die ongeneeslijk ziek is. Een toilet dat drie weken niet gepoetst wordt omdat er geen personeel voorhanden is. Het zijn een paar voorbeelden die Ellen Willlemsen, beleidsmedewerker van KBO-Brabant, noemt.

“Dat betekent dat je zelf opdraait voor een deel van de kosten. Het zijn vaak de kleinere thuiszorgorganisaties die flexibeler zijn, daar lukt het soms makkelijker om zorg te krijgen. Maar dat moet dan wel via de zorgverzekeraar. Die heeft een zorgplicht en kunnen ongecontracteerde zorgverleners inschakelen zónder bijkomende kosten.”

“Zij werken hard om zorg te regelen voor thuiswonende ouderen met een kwetsbare gezondheid maar dat wordt steeds moeilijker. Laatst moest een cliëntondersteuner in Eindhoven op zoek naar hulp voor een terminale patiënt. Dat duurde weken voordat het gelukt was.”

KBO-Brabant werkt met cliëntondersteuners. Dat zijn vrijwilligers die ouderen helpen bij de zoektocht naar hulp in zorgland. Dat kan huishoudelijke hulp zijn, maar ook persoonlijke verzorging en verpleegkundige hulp. Zij zien wat het tekort aan zorg betekent voor mensen. Ze gaan op zoek naar alternatieven nu de zorg in vakantietijd wegvalt.

Voor huishoudelijke hulp zijn thuiswonende ouderen aangewezen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Als de gemeentes deze hulp langdurig staken, overweegt KBO-Brabant juridische stappen te ondernemen. “Je krijgt een aantal uren huishoudelijke hulp toegekend op papier. We willen gemeentes aan de contracten houden. Als ouderen dit willen, kunnen wij ze daarbij helpen.”

KBO-Brabant vindt dat thuiszorgorganisaties ouderen goed op de hoogte moeten houden van de stand van zaken. “Is er minder zorg beschikbaar, laat dat dan tijdig weten. Bereid ze voor op de vakantieperiode, zodat ze daar met naasten over kunnen spreken en eventueel alternatieven kunnen zoeken.”

Maar ook een betere vakantiespreiding en de inzet van technische en digitale hulpmiddelen ziet ze als een oplossing.

Willemsen: "Het is voor de thuiswonende ouderen heel vervelend en zij klagen niet graag. Maar ook voor het personeel in de zorg is dit een heel vervelende situatie."

Ervaar jij of iemand in jouw omgeving het tekort aan personeel in de thuiszorg en wil je daarover wat kwijt? Neem contact met ons op.