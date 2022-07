Fabiola en Toon trouwden als kerstman en kerstvrouw: 'Extra feestdag erbij'

Wachten op privacy instellingen... De bruiloft stond compleet in het teken van kerst (foto: Robbie Fotografie). De droomjurk van Fabiola (foto: Fabiola Berendsen). Volgende Vorige 1/3 Fabiola en Toon trouwden als kerstman en kerstvrouw

Fabiola Berendsen en Toon Netten uit Eindhoven lieten in 2018 een lang gekoesterde droom in vervulling gaan: ze trouwden volledig in kerststijl. De bruid droeg een rode jurk vol witte bloemen en bont, waar zelfs de kerstvrouw jaloers van wordt. Een arrenslee voor het koppel en een 'kerstexpres' voor de gasten maakten het sprookje compleet. In de verhalenserie 'Ja, ik wil!' blikt het stel terug op hun huwelijk en kondigen ze grootste plannen aan. "We willen het over doen."

"We pakken nog vaak de foto's erbij om na te genieten van deze mooie dag", vertelt Fabiola, die na bijna vier jaar huwelijk nog altijd gelukkig is met haar Toon. Het stel besloot vol overgave te trouwen in kerststijl. Met iets meer aarzeling kwam het stel bij elkaar.

"Eerst wees ze mij af."

De twee kennen elkaar al sinds hun schooltijd. "Maar toen wees ze me af", bekent Toon. De vonk sloeg over toen ze zes jaar geleden op Facebook weer met elkaar in contact kwamen. Hij vroeg haar ten huwelijk en zonder aarzelen zei ze 'ja'. Fabiola is al haar hele leven gek op kerst en Toon is een groot liefhebber van sprookjes. Voor de bruid was de rood-satijnen trouwjurk met witte bloemen en een bontkraag dan ook een meisjesdroom die uitkwam. "Mandy van de Mortel heeft die gemaakt op basis van een voorbeeld wat wij hadden gezien. Dat heeft ze perfect gedaan." Dat het rood moest zijn ligt voor de hand, want 'rood hoort bij kerst'.

"Voor de rendieren kregen we geen toestemming."

Het stel pakte naast een zaal die leek op Winter Wonderland groots uit met een arrenslee. "Voor de rendieren kregen we geen toestemming, maar met de mooie Friezen voor de slee was ik ook heel blij", vertelde de bruidegom eerder aan Omroep Brabant. De gasten kwamen aan in een speciaal treintje, 'de kerstexpres'. Eén ding had het bruidspaar ten tijden van het huwelijk niet in de hand: het weer. "Met sneeuw was het helemaal perfect geweest." Toch duurt het sprookje nog altijd voort. "We vierden kerst al groots met de hele familie erbij maar nu hebben we onze trouwdag op 23 december erbij als extra feestdag."

"Over doen als alle kinderen erbij kunnen zijn."

Het echtpaar heeft een mooi streven. "We hebben altijd gezegd dat we opnieuw willen trouwen met ons vijfjarig jubileum met alle drie de kinderen van Toon uit een eerdere relatie. Dat lukte in 2018 niet. Inmiddels zijn twee kinderen in ons leven en hebben we voorzichtig contact met de derde. We hopen met heel ons hart dat we het volgend jaar over kunnen doen met de hele familie."