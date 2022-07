Jongens (15 en 16) overvallen tankstation: jeugdgevangenis en werkstraf

Een 15-jarige jongen en een jongen van 16 jaar zijn donderdagochtend veroordeeld voor een gewapende overval op een tankstation in Deurne. De jongste dader moet 120 dagen de jeugdgevangenis in. Hij putte inspiratie uit filmpjes van overvallen in opsporingsprogramma Opsporing Verzocht.

Ron Vorstermans Geschreven door

De andere dader krijgt 140 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. De jongens gingen in januari samen een tankstation binnen en bedreigden een medewerker met een mes. Ze gingen er vandoor met 235 euro uit de kassa. Volgens de rechtbank trokken de jongens zich niet aan van het slachtoffer, dat veel last heeft van de overval. Opsporing Verzocht

De jongste verdachte keek naar Opsporing Verzocht om erachter te komen hoe je een overval pleegt. Vervolgens vroeg hij de andere jongen op school om 's avonds mee te gaan. "Een van de jongens gebruikte het geld om zijn groepsgenoten te laten zwijgen over de overval. Ook kocht hij er snoep van. De andere jongen kocht sigaretten voor zijn groepsgenoten", schrijft de rechtbank. "In het voordeel van de oudste jongen weegt mee dat hij kort na de overval een brief aan de medewerker van het tankstation schreef omdat hij spijt had. De rechtbank heeft het idee dat dit oprecht overkomt." Verminderd toerekeningsvatbaar

Volgens een psycholoog is de 15-jarige jongen licht verminderd toerekeningsvatbaar. De kans bij herhaling zou groot bij hem zijn. Daarom krijgt ook hij ook een voorwaardelijke celstraf en wel van 60 dagen. De jongens moeten debedreigde medewerker ruim 1500 euro schadevergoeding betalen.