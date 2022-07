Granaat uit Tweede Wereldoorlog gevonden, deel Hilvarenbeek ontruimd

Bij graafwerkzaamheden aan de Gelderakkers in Hilvarenbeek is donderdagmiddag een explosief gevonden. Het gaat volgens een woordvoerder van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) om een brisantgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. Door de vondst moet onder meer een kinderdagverblijf in de buurt worden ontruimd. Om vier uur werd de granaat op de vindplaats onder een dikke laag zand onschadelijk gemaakt, dit gebeurde probleemloos.

De EOD werd rond tien voor twee gealarmeerd door de politie. Die had eerder die middag een melding gekregen dat er een explosief was gevonden. De granaat werd gevonden bij werkzaamheden, die direct daarna werden stilgelegd.

Toen de EOD er was, is besloten een gebied van honderd meter in een straal om de vindplek te ontruimen. Hierin staat onder meer een kinderdagverblijf, dat is gevestigd in de school tegenover de vindplaats. Ouders of verzorgers van de kinderen is gevraagd om die kinderen op te halen.

De politie had buurtbewoners in een groter gebied rondom de vindplek laten weten dat om vier uur de granaat ter plekke tot ontploffing zou worden gebracht. De omwonenden werd hierbij gevraagd ramen en deuren open te zetten. De gemeente Hilvarenbeek heeft een deel van de wijk waar het explosief werd gevonden afgezet.

Volgens een woordvoerder van de EOD kan het explosief 5 kilo springstof bevatten. Een deel van de ontsteking zou nog intact zijn.