Dixi omgebouwd tot tiny house: 'Dit is nog betaalbaar voor jongeren'

Midden in de binnenstad van Den Bosch staat een tiny house van één vierkante meter te koop. Vijf jongeren hebben als ludieke actie een mobiel Dixi-toilet omgebouwd tot huis om aandacht te vragen voor de wooncrisis. “Je moet tegenwoordig steeds kleiner wonen voor steeds meer geld. Wij wilden iets maken dat betaalbaar is voor jongeren”, zegt de 26-jarige Wesley, een van de initiatiefnemers.

Hij kent zijn vrienden Iris, Floris, Tijn en Sanne van zijn studie aan de Avans in Den Bosch. Ze merkten hoe oververhit de woningmarkt is. “Huurprijzen reizen de pan uit. Koophuizen kunnen we als jongeren al helemaal niet betalen. Met deze ludieke actie willen wij mensen laten zien dat het voor velen niet vanzelfsprekend is om aan een huis te komen”, legt Wesley uit. Na maanden brainstormen en klussen staat het wc-hokje mét tuin nu midden op het Amadeiroplein in de Bossche binnenstad. Van een koelkast en kookplaat tot een wastafel en douche. Niets ontbreekt in het kleine huisje. “Misschien dat jongeren dit wel kunnen kopen”, grapt Wesley.

Iedereen die het huisje binnenstapt, ziet normale huishoudelijke spullen. Op veel meubels en gebruiksvoorwerpen staan bijzondere teksten in blauwe letters. Zo is de melk in de koelkast geen normale melk, maar 'huisjesmelk'. In het kruidenrek staat een potje met 'gemalen kopzorgen'. En er hangt boven de kookplaat een houten spatel voor de 'lariekoek'.

“Mensen worden hierdoor min of meer gedwongen om na te denken over de wooncrisis, maar ook over hun eigen woonsituatie”, vertelt de 26-jarige ontwerper. “We hopen dat mensen hun persoonlijke woonproblemen hierdoor makkelijker durven delen. We weten dat er veel schrijnende verhalen zijn. We proberen die verhalen naar boven te krijgen.”

Als je het huisje verlaat, ligt er een gastenboek klaar. Daarin kan iedereen zijn woonervaringen opschrijven. Bijvoorbeeld jongeren die onmogelijk aan een eigen plek komen. Maar ook ouderen die niet zitten te wachten op een flatgebouw of nieuwe wijk in ‘hun achtertuin’. Uiteindelijk wordt het boek met verhalen van de Bosschenaren overhandigd aan Pieter Paul Slikker, de wethouder Wonen. “Ik vind deze actie echt heel goed. Politiek hoort een algemeen belang te dienen en dat lukt alleen maar als mensen zelf hun stem laten horen. Niemand woont in een Dixi en dat gaat in Den Bosch natuurlijk nooit gebeuren. Maar het is een goede manier om te laten zien hoe nijpend die woningmarkt is voor starters en mensen met een lager inkomen.”

Maar de jongeren hebben nóg een doel met hun actie. “We hopen dat een huisjesmelker of opkoper een bod doet op onze Dixi”, vertelt Wesley. Maar wat kost zo’n huisje van één vierkante meter? “In Den Bosch kost een huis gemiddeld 3958 euro per vierkante meter. Dat zou dus de vraagprijs zijn, maar we hebben ook een tuintje en er wordt tegenwoordig flink overboden op elk huis." De vijf vrienden hopen dat iemand een zak geld voor het huisje over heeft. Het kleine huisje staat nog tot en met zaterdag op het Amadeiroplein in Den Bosch.