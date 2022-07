Wonen in de schuur nu huis onbetaalbaar is: dat mag niet zomaar

Middenin de woningcrisis is het voor studenten, starters, spoedzoekers en ouderen lastig om een geschikte woonplek te vinden. In Den Bosch staat sinds donderdag een tot-woning-omgebouwde-dixi die studenten uit frustratie in de woningnood maakten. Die mag alleen niet bewoond worden. En dat geldt voor meer creatieve oplossingen die worden bedacht. Zo mag je bijvoorbeeld ook niet zomaar wonen in een tuinhuis, schuurtje of garage. De regels daarvoor verschillen per gemeente. "Er is geen algemene lijn."

Als je een mantelzorgwoning voor je moeder of een tuinhuis voor dochterlief bij wil bouwen, ben je bijna altijd afhankelijk van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Je hebt een omgevingsvergunning nodig voor het bijbouwen van een ruimte. Dat is op de website van Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat te lezen.

"En gemeenten bepalen los van elkaar of een woonvorm wel of niet binnen een bestemmingsplan past", legt een woordvoerder van NVM-makelaars uit. "Als dat wel het geval is, kan een vergunning worden gegeven maar daar is geen algemene lijn voor."

Vergunningsvrij bouwen

Er zijn gevallen waarin vergunningsvrij kan worden gebouwd. Dit zijn de zogenaamde 'kruimelgevallen'. Die je overigens alsnog moet melden bij de gemeente. Maar dat is in verhouding sneller dan het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Deze 'kruimelgevallen' gaan vaak over het installeren van bijvoorbeeld dakkapellen en antenne-installaties, maar er zijn ook bepaalde bijgebouwen die binnen deze uitzonderingen passen. Het verschilt weer sterk per woonfunctie en per soort bijgebouw.

Wonen in de garage

Maar bijbouwen is natuurlijk niet altijd nodig. Je zoon in de garage laten wonen omdat hij steeds achter het net vist, is ook een oplossing. Maar of dat ook mag, is ook afhankelijk van het bestemmingsplan. Zo moet er duidelijk in dat bestemmingsplan staan dat je garage de functie 'wonen' heeft. En zelfs dan is het aan te raden om de gemeente nog even op de hoogte stellen.

Een nachtje in de oude caravan in de tuin slapen mag altijd. Maar als dat nachtje een gewoonte wordt, zijn er ook vergunningen nodig. Bouwen of wonen in een schuur, tuinhuis, mantelzorgwoning of oude caravan kan dus niet zonder contact met de gemeente en een brij aan wetten en vergunningen.

