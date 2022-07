Marianne Vos mag gele trui in Tour nog dag langer dragen

Marianne Vos blijft leider in de Tour de France voor vrouwen. De nummer één van het algemeen klassement eindigde donderdagmiddag als derde in de vijfde etappe. De winst ging net als in de openingsrit naar haar landgenote Lorena Wiebes. Vos kwam net tekort in de eindsprint.

De gele trui van de uit Babyloniënbroek afkomstige Marianne Vos kwam nauwelijks in gevaar. Vos draagt het leiderstricot vanaf de tweede etappe. Het was de langste etappe van deze Ronde van Frankrijk. De rit, van Bar-le-Duc naar Saint-Dié-des-Vosges, was 175 kilometer lang en ging over een glooiend terrein met twee klimmetjes van de vierde categorie. Dat is een afstand die de meeste rensters wel eens tijdens trainingen afleggen, maar zelden tijdens wedstrijden. In het peloton deed zich op 45 kilometer van de finish een flinke valpartij voor. Ook dit kon Vos niet deren.