Wisseltruc op Tilburgse Kermis: kinderattractie vervangen door Power Surge

De Duitse attractie Zauber der Phantasie staat niet meer op de Tilburgse Kermis. De kinderattractie kwam niet door de keuring en stond vijf dagen stil op de Besterdring. Woensdagnacht hebben de Duitse wagentjes plaats gemaakt voor de Power Surge. Dat een attractie tijdens de kermis vertrekt is ‘uiterst zeldzaam’ volgens de gemeente.

Donderdagmiddag konden de eerste kermisbezoekers al hun maag testen in de Power Surge. Een pittige attractie die hoog ronddraait en meerdere keren over de kop gaat.

Woensdagnacht is de Duitse kinderattractie afgebroken en rond vijf uur ’s ochtends begon de opbouw van de Power Surge. “Die stond een paar dagen geleden nog in Uden en had de keuring wel op orde. Zij wilden graag nog een paar dagen op het kermislint staan en ons daarmee ook een beetje helpen”, legt de gemeentewoordvoerster uit.

De gemeente ging daarom opzoek naar een passende vervangende attractie. “We hebben gelukkig een groot netwerk en zijn blij dat het gelukt is iets te vinden. En ook iets dat daadwerkelijk op die plek past qua afmetingen en opbouw.” Zauber der Phantasie was qua oppervlakte niet een heel grote attractie.

De gemeente is blij dat de plek is opgevuld. “Ik kan mij niet herinneren dat we tijdens de kermis ooit een wisseling hebben gehad, het is echt heel zeldzaam.” Volgens de woordvoerster komt een last-minute afzegging of vertrekkende attractie tijdens de opbouw weleens voor, maar echt tijdens de kermis eigenlijk nooit.