Gebroken kaak en tand uit mond geslagen bij ruzie in het park

Twee 17-jarige jongens zijn zaterdag mishandeld door drie andere jongens in het Boeimeerpark in hun woonplaats Breda. Een van de twee slachtoffers liep een gebroken onderkaak op. De politie is nog op zoek naar de daders, die rond 16 of 17 jaar oud zouden zijn.

Ron Vorstermans Geschreven door

De twee slachtoffers fietsten over de Cimburgalaan door het Boeimeerpark. Een groepje jongens blokkeerde daar het fietspad met hun fietsen. Daardoor moest een oudere vrouw op haar fiets over het gras uitwijken. Gebroken kaak

De twee jongens maakten daar een opmerking over, waarna het groepje jongens ze op de fiets achterna kwam. Een van de daders trapte een van de 17-jarige jongens tegen zijn fiets. Het duo stapte vervolgens af en werd meermaals geslagen en geschopt. Een van de slachtoffers werd in zijn buik geschopt. Bij het andere slachtoffer werd een tand uit de mond geslagen. Ook brak hij op twee plekken zijn onderkaak. Na de mishandeling fietsten de daders langs de rivier weg. Ze zijn nog niet gevonden. De politie is op zoek naar getuigen.