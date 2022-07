Binnengluren op de camping: Leo en Bernadette hebben een luxe stacaravan

Kamperen, met je voeten in het gras en hele dagen barbecueën. Voor veel vakantiegangers is een camping het walhalla. We kijken deze zomer binnen bij kampeerders in Brabant, vandaag zijn dat Leo en Bernadette uit Tilburg. Zij hebben letterlijk een tweede thuis op de Eurocamping in Vessem.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Bernadette (66) zit onder de parasol terwijl Leo (68) met een kwast een likje verf haalt over het chalet. Sinds een jaar zitten ze op staanplaats 785, overgenomen van dochter Manon. Al vanaf maart komen ze af en aan ('het is maar een half uurtje rijden vanuit Tilburg'), ze kunnen terecht tot oktober.

Bernadette en Leo voor hun nieuwe chalet, wat Leo net voorziet van een nieuw laagje verf.

Voorheen zaten ze in de stacaravan ernaast, nummer 784, die ze in een week tijd hebben verkocht. Al twintig jaar verblijven ze in hetzelfde rustige laantje waar ze bijna iedereen kennen. Bernadette: “Ik weet nog goed dat we hier voor het eerst kwamen, onze dochter ging hier spelen bij een meisje op de camping. Het was toen nog een veld vol onkruid en op die staanplaats stond een caravan. Ik vond het niks maar Leo wist het meteen: die ga ik opknappen. We kochten ‘m voor 150 gulden destijds.”

"Ik moest wennen aan het leven op de camping, dat mensen makkelijk bij elkaar achterom gaan en dat je overal op de koffie kunt."

Bernadette zag het in eerste instantie niet zitten. Kamperen deed ze nooit. “Maar Leo heeft de caravan opgeknapt en er een heel chalet omheen gebouwd. Ik moest wennen aan het leven op de camping, dat mensen makkelijk bij elkaar achterom gaan en dat je overal op de koffie kunt. Dat deed ik eerst niet zomaar. Nu zou ik niet meer anders willen.” Leo klust tijdens het gesprek rustig door. “Zo een beetje bezig zijn, dat doe ik het liefste”, vertelt hij. De Tilburger is zo'n drie jaar met pensioen nadat hij huismeester was bij zorgorganisatie De Wever in Tilburg. Hij heeft inmiddels het dak van het chalet vervangen en alles goed geïsoleerd. De muren in de keuken worden nog gestuukt en het dak wordt nog afgetimmerd.

De keuken in het chalet. De muren worden nog gestuukt en het dak wordt nog afgetimmerd.

“In deze weken mag er niet getimmerd worden op de camping, dus ik doe het rustiger aan”. Maar stilzitten doet hij niet vertelt z'n vrouw. "Ik weet nog dat het lang geleden heel de vakantie regende. Toen stond Leo buiten onder een afdak een kerstdorp te maken voor onze kinderen", lacht ze. Het stel heeft dan ook een schuurtje bij het chalet, vol met gereedschap. Als Leo bezig kan zijn, heeft hij vakantie. Samen gaan ze fietsen en wandelen, Leo gaat biljarten, ze spelen jeu de boules voor de deur en hebben een dartbord bij de hand.

Leo z'n schuurtje vol gereedschap.

Bij binnenkomst in het chalet stap je in de keuken, met een gasfornuis en onder het aanrecht een wasmachine. Afwassen doen ze met de hand. Er staat een grote eettafel en een slaapbank voor als er logées komen. Het volgende vertrek is de woonkamer, compleet met hoekbank en televisie. Foto’s van kleinkinderen aan de muur en airco voor als het heel warm wordt. “Ja, dit is echt wel ons tweede thuis”, beaamt Bernadette. Er is een slaapkamer voor het stel maar ook voor de kleinkinderen en het chalet heeft uiteraard een douche en een toilet.

De woonkamer in het chalet.

De slaapkamer.