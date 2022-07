Begrip voor boeren 'maar de Nederlandse vlag hang je niet ondersteboven'

De Nederlandse vlag wappert vrijdagmiddag nog steeds op zijn kop voor het gemeentehuis van Deurne. Dat komt door een boerenactie die volgde op een oproep van de burgemeester om de protestvlaggen langs wegen en op kruisingen en rotondes weg te halen. Het gevolg: nog meer vlaggen en verontwaardigde inwoners.

Marvin Hop Geschreven door

'Boerenverstand daar kom je verder mee', staat ook nog te lezen op het stadhuis. Een ouder echtpaar loopt langs het gebouw en blijft er even naar kijken. "Ik sta achter de burgemeester in dit geval", zegt de man. Hij is van mening dat je op eigen erf best mag protesteren maar niet op openbare gebouwen. "Ik heb alle respect voor de boeren en hun zorgen, maar in dit soort acties gaan ze te ver. Dit is niet nodig." Hij geeft aan dat er volgende week gepraat wordt met bemiddelaar Remkes en boerenorganisaties. "Daar zou je nu op kunnen wachten."

Hang dan je eigen boerenvlag op.

De vrouw van het echtpaar geeft aan dat ze de actie ook echt niet kan waarderen. "Dit is ontering van onze Nederlandse vlag en daar hou ik niet van. Hang dan je eigen boerenvlag op." Eens en oneens

Maar ook is er sympathie voor de vlaggen in de openbare ruimte en ook aan het gemeentehuis. "Ik ben het helemaal met de boeren eens", zegt een man die aan het laden en lossen is op de Markt. "Ze laten de boeren gewoon stikken. Dat de boeren deze vlaggen ophangen begrijp ik dan volledig." Toch geeft de man aan dat hij wel moeite heeft met de omgekeerde Nederlandse vlag.

De boeren laten ze gewoon stikken, dat de boeren deze vlaggen terughangen begrijp ik dan volledig.

Daarin is hij niet de enige vertelt een meneer uit Friesland die op vakantie is in Deurne: "Ik heb in de krant verschillende keren gelezen dat de Bond van Veteranen zich gekwetst voelt, dan ga je een grens over en dat moet je niet doen." De man vind dat je moet stoppen als je mensen kwetst. "In de samenleving moeten we allemaal rekening met elkaar houden."

Vlaggen aan de Houtenhoekweg