Te lui om te werken of geld voor een joint: Brabanders houden de handjes op

Een flinke tegenslag of onvervulde droom: op social media komt tegenwoordig de ene na de andere doneeractie voorbij. Vaak worden ze opgezet vanwege aansprekende verhalen, zoals een levensreddende operatie of een uitvaart voor een overleden familielid. Maar Brabanders durven ook om brutalere redenen hun handje op te houden. Omroep Brabant deed een rondje langs crowdfundingswebsites en zocht de meest opvallende verzoeken voor je uit.

Geld voor verjaardag

Suzanne uit Bergen op Zoom besloot jaren geleden om op wereldreis te gaan en zit inmiddels in Rio de Janeiro. Voor haar verjaardagsfeestje daar wilde ze graag een extra zakcentje. "Ik laat jullie allemaal mooie plekjes zien op de wereld en ga er financieel gezien alleen maar op achteruit." Met een vriendelijk verzoek wist ze daarom 105 euro op te halen. "Support mijn feestje in Rio en het wordt gegarandeerd een top feestje! Voor mij dan... want jij zit in de regen in Nederland." Te lui om te werken

De Oisterwijkse Marijn wil deze zomer op een luxe vakantie. Hij is dit jaar geslaagd van de middelbare school en wil dat vieren. Nou zijn er een hele boel doneeracties te vinden van mensen die krap bij kas zitten en vriendelijk vragen om een extraatje voor de vakantieperiode. Maar Marijn heeft zo zijn eigen beweegredenen. "Ik ben te lui om te gaan werken, dus daarom dacht ik dat dit een makkelijke manier was om het geld bij elkaar te krijgen", geeft hij eerlijk toe. Hij hoopt maar liefst tienduizend euro te vangen. "Ik moet op vakantie natuurlijk wel dure flessen champagne kunnen kopen." Het lijkt er wel op dat hij die flessen zelf zal moeten betalen, want Marijn heeft pas vijf euro ingezameld.

Archieffoto: Pexels.

Plek om te raven

Michael uit Hank besloot afgelopen mei dat er nog een goede plek moest komen om te kunnen feesten. De oplossing: een zeecontainer. En waar de meeste doneeracties zijn voorzien van een uitgebreide beschrijving om lezers over te halen om geld te doneren, is de boodschap van Michael kort maar krachtig: "Gun ons een zeecontainer om te gebruiken als rave keet", zo is de uitleg. Voor een kleine zeshonderd euro hoopt hij er een te bemachtigen, maar tot nu toe heeft zijn verzoek nog geen geld opgeleverd.

Archieffoto: Unsplash.

Jongste miljonairs ooit

De 11-jarige Ruben en 12-jarige Teun uit Breda hebben een iets groter doel dan een zeecontainer. Ze willen namelijk de jongste miljonairs ooit worden. Een doel voor het geld hebben ze overigens nog niet. "Als het gelukt is, gaan we kijken wat we ermee doen", schrijven ze. En dit record willen de jongens niet alleen bemachtigen voor zichzelf. "We zouden dit erg graag samen met jullie voor elkaar krijgen, zodat Nederland ook een goed wereldrecord heeft." Hun actie heeft tot nu toe nog niet veel opgeleverd: van de miljoen euro's zijn er pas vijf ingezameld. Houd het Spookslot in leven

Een opvallende doneeractie is het misschien niet, maar veel Brabanders zullen dit vast kunnen waarderen. Stephan is namelijk een van de velen die betreurt dat het Spookslot binnenkort uit de Efteling verdwijnt. Nadat de sloopkogel er deze zomer ingaat, hoopt Stephan met zijn doneeractie dat de attractie online nog kan voortleven. "Ik wil het Spookslot graag online in leven houden. Het doel is een filmpje van een professioneel bedrijf te kopen." Dit filmpje moet op een website voor het Spookslot komen te staan. "Voor eenmalig honderd euro krijg ik officieel toestemming van de auteursrechthebbende om dit filmpje te gebruiken." Tot nu toe is er 25 euro gedoneerd.

Het Spookslot (foto: Efteling).