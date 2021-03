Meer crowdfundacties, maar weinig komen verder dan vrienden en familie

Het aantal crowdfundacties stijgt (foto: Pexels). vergroot

Als er één ding wel kan in deze coronaperiode om mee te leven met iemand, is het geven van geld via crowdfunding. Het is een manier om betrokkenheid te laten zien aan mensen in nood of bijvoorbeeld iemand die een experimentele behandeling wil ondergaan. Hoewel veel betrokkenen zien dat het aantal acties stijgt, is crowdfunding lang niet altijd succesvol.

Fieke Nobel Geschreven door

Een aantal aanbieders van crowdfundingsites herkennen het, er wordt meer op deze manier om geld gevraagd. Soms heel succesvol zoals die voor de geplunderde Primera in Den Bosch. Donateurs waren zo gul dat eigenaar Maaike meer geld gedoneerd kreeg dan ze nodig had, de rest stortte ze in een noodfonds.

Een belangrijke reden om te geven is de relatie met de initiatiefnemer, volgens Claire van Teunenbroeks, gepromoveerd op dit onderwerp aan de Vrije Universiteit. “Als je niet geeft aan je tante en je komt haar later tegen… Soms is het daarom beter om gewoon te helpen. Je hebt er ook zelf voordeel van als je tante er blij van wordt.”

Een groot deel van de gevers kent de initiatiefnemer. De helft is een vriend, een derde is familie. “Sommige projecten gaan voorbij het eigen netwerk. Dat is dan uitgeput en dan moet de initiatiefnemer gevers aantrekken van buiten het eigen netwerk.”

Negatief verhaal

Gijsbert Koren van crowdfundingcijfers.nl merkt dat lang niet alle acties goed lopen. “De helft lukt het niet om überhaupt geld op te halen.” Het is lastig om het verhaal erachter goed over het voetlicht te krijgen. “Het is vaak een negatief verhaal. Iemand is ziek geworden of er is iets faliekant mis gelopen.”

De beste kans maakt volgens hem een crowdfunding waarin het verhaal heel goed naar voren komt, waardoor mensen het belangrijk gaan vinden. Bij succesvolle projecten lukt het om het onrecht te laten zien. “Zo wordt een gift voor de gever een stem”, zegt Gijsbert. “Die denkt, wat een onrecht, dit kan niet!”

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.