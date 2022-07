Van Nistelrooij en PSV klaar voor vuurdoop: 'Topwedstrijd tegen topteam'

“De puzzel van de voorbereiding is gelegd. We gaan zien hoe we fysiek staan als geheel. PSV-trainer Ruud van Nistelrooij zei dit voorafgaand aan de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, deze zaterdagavond tegen Ajax. De debuterende oefenmeester is blij dat het seizoen eindelijk kan beginnen: “Nu gaat het om het echie, en daar kijk ik wel graag naar uit.”

In de Johan Cruijff Arena trappen bekerwinnaar PSV en landskampioen Ajax het seizoen af in de strijd om de eerste prijs. “Het is duidelijk wat dit voor een affiche is. Een topwedstrijd tegen een topteam,” sprak de 46-jarige Van Nistelrooij.

De Jong haalt veel vertrouwen uit de oefencampagne van de Eindhovenaren: "De wedstrijden die we gespeeld hebben waren van goed niveau en daaruit hebben we veel meegenomen. Ik heb het gevoel dat we als team direct klaar zijn om de strijd aan te gaan met Ajax."

Ook de teruggekeerde aanvoerder Luuk de Jong verwacht er veel van: "Ik denk dat het een pittige en felle wedstrijd zal gaan worden. Ajax is op dit moment heel goed, maar daar hebben we onze tactieken voor."

Van Nistelrooij denkt hetzelfde als zijn aanvoerder. De Geffenaar werd in maart aangesteld als nieuwe trainer: “Dan kun je al veel voorwerk doen en dat is prettig. We staan morgen zo goed mogelijk voorbereid aan de aftrap.”

Of sterspeler Cody Gakpo aan de aftrap verschijnt, was voor vele PSV-fans de grote vraag. Van Nistelrooij verklapte dat de aanvaller er 'gewoon’ bij is: “We hebben Cody tot onze beschikking. Dat is duidelijk.” Ook André Ramalho is beschikbaar. Of het tweetal in de basis staat, wil Van Nistelrooij niet prijsgeven.

Olivier Boscagli, Mauro Junior, Yorbe Vertessen, Carlos Vinicius en ook Noni Madueke zijn geblesseerd. Zij zullen vanaf de tribunes toekijken.

PSV speelt dinsdag opnieuw een belangrijke wedstrijd. In de eerste ontmoeting met Monaco in de voorronde voor deelname aan de Champions League staan grote belangen op het spel. In financieel opzicht zou de wedstrijd tegen de Fransen van groot belang kunnen zijn.