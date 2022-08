Boerengrond gebruiken voor woonwijk: Heijmans-topman ziet dit wel zitten

Boeren uitkopen en hun grond gebruiken voor een nieuwe woonwijk. Is dit het ei van Columbus waarmee de stikstofcrisis kan worden opgelost? Ton Hillen, topman van Heijmans, kwam er mee bij de presentatie van de halfjaarcijfers van de bouwer en aannemer in Rosmalen.

Waarom combineren we het uitkopen van boeren niet met het oplossen van de woningnood? Dat vroeg de topman zich hardop af tijdens de presentatie in Amsterdam. "Als er in een gebied een groot tekort aan woningen is en door boeren ook de stikstofnormen worden overschreden, dan kan je de boeren daar uitkopen en kun je die grond gebruiken voor een nieuwe woonwijk", meent Hillen.

'Perspectief bieden'

Volgens hem zijn er boeren die hierin zeker geïnteresseerd zijn en er zouden ook veel mensen zijn die op het platteland willen wonen. "Het gaat er uiteindelijk om dat je perspectief kan bieden", zegt Hillen over het vlottrekken van de verhitte stikstofdiscussie.

In zijn ogen zou het ook mogelijk moeten zijn dat boeren die om stikstofredenen eigenlijk weg moeten uit een bepaald gebied, ergens anders dan weer grond kunnen krijgen om hun bedrijf daar voort te zetten.

'Ga met elkaar praten'

Hillen gaf ook zijn mening over manier waarop boeren actievoeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Hij kan zich totaal niet vinden in de protesten; blokkades van onder meer snelwegen noemt hij ’gevaarlijk’ en ‘onverantwoord'. Hillen is van mening dat er alleen een oplossing kan komen door met elkaar in gesprek te gaan. En dat er ook wat van de boeren gevraagd wordt, is volgens hem onontkoombaar, omdat de agrarische sector nu eenmaal een grote uitstoter van stikstof is.

Overigens heeft de bouwsector uiteraard ook last van de stikstofproblematiek. De onduidelijkheid over de hoeveelheid stikstof die uitgestoten mag worden, leidt bijvoorbeeld tot vertraging bij aanbestedingen op grote infrastructuurprojecten. Het stikstofdossier is ook een van de redenen dat er minder huizen worden gebouwd dan gepland.

Voor Heijmans zijn de gevolgen vooralsnog beperkt, zo geeft Hillen aan. Hij sluit echter niet uit dat de situatie na de zomer nog verslechtert. Dan wordt een nieuwe uitspraak verwacht van de Raad van State die in het teken staat van het stikstofbeleid en die vergaande gevolgen kan hebben.

