PSV-fans vol vertrouwen naar Amsterdam: 'PSV gaat het gewoon doen'

PSV-supporters zijn zaterdagmiddag vol vertrouwen richting Amsterdam vertrokken. In de Johan Cruijff Arena trappen bekerwinnaar PSV en landskampioen Ajax het seizoen af in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Onze verslaggever zocht de supporters op, vlak voor vertrek bij het stadion van PSV en hoorde dat het goed kwam. Ze zijn vol vertrouwen en hebben hoge verwachtingen, onder meer van de teruggekeerde aanvoerder Luuk de Jong en trainer Ruud van Nistelrooij. Eén ding staat vast volgens een PSV-fan: "Van Ajax wil je altijd winnen." De aftrap van het duel in de Johan Cruijff ArenA is om 20.00 uur.

Lobke Kapteijns Geschreven door