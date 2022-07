PSV wint Johan Cruijff Schaal na knotsgekke wedstrijd

PSV heeft zaterdagavond op knotsgekke wijze de Johan Cruijff Schaal gewonnen. In een wedstrijd waar werkelijk alles inzat, wist de ploeg van debuterend coach Ruud van Nistelrooij landskampioen Ajax met 3-5 te verslaan. Nieuwkomer Guus Til was met drie doelpunten de grote man aan de zijde van de Eindhovenaren.

Het Eindhovense vertrouwen was groot in aanloop naar het prestigeduel met Ajax. Maar hier was aanvankelijk erg weinig van te zien. De ploeg van Van Nistelrooij was slordig en kwam niet onder de felle druk uit van Ajax. Dit resulteerde in vier gevaarlijke kansen voor de Amsterdammers.

Treffer oud-PSV'er Steven Bergwijn

Na een kwartier kreeg PSV dan toch de deksel op de neus. Uitgerekend oud-PSV’er Steven Bergwijn, die deze zomer voor een recordbedrag naar Ajax verkaste, kreeg de tijd en ruimte om de bal fraai achter Walter Benítez te krullen. Zo keken de Eindhovenaren terecht tegen een 1-0 achterstand aan.

Het spelbeeld na de openingstreffer bleef hetzelfde. Er viel na een half uur weinig positiefs te melden over het spel van PSV. Totdat nieuwkomer Guus Til in de 32ste minuut uit het niets een voorzet van Cody Gakpo binnenkopte. Een doelpunt dat letterlijk en figuurlijk uit de lucht kwam vallen.

De eerste echte PSV-kans leverde de ploeg dus een doelpunt op. Iets wat de bekerwinnaar duidelijk sterkte. Nauwelijks twee minuten later waren de Eindhovenaren wederom gevaarlijk toen Gakpo van afstand de buitenkant van de paal raakte. De formatie van Van Nistelrooij leek eindelijk wakker.

De slotfase van de eerste helft bracht een hoop spektakel aan beide kanten. Op identieke wijze als de gelijkmaker, leek Til PSV op voorsprong te koppen. Maar de middenvelder liet de kans liggen. Even later liet doelman Benítez zijn klasse zien. Met twee knappe reddingen hield de Argentijn PSV op de been.

PSV mag niet klagen

Deze reddingen konden nog wel eens cruciaal zijn. Want vlak daarna namen de Eindhovenaren plotseling de leiding. Til kopte, wederom op aangeven van Gakpo, de bal tegen de touwen. PSV mocht zeker niet klagen met de voorsprong.

In de beginfase van de tweede helft bleef het spektakel doorgaan. De wedstrijd schommelde alle kanten op. In de 53ste minuut liep PSV weer averij op. Ajax-aanvaller Antony was het eindstation van een snelle aanval van de Amsterdammers: 2-2.

Erop en erover, leek het Ajax-publiek te denken. Des te verrassender was het dat PSV toch weer op voorsprong kwam. Een afstandspoeier van Armando Obispo werd slecht verwerkt door Ajax-keeper Jay Gorter. In de rebound bracht Gakpo PSV opnieuw aan de leiding.

Het Eindhovense feest bleef maar doorgaan toen Til, met dank aan Ajacied Edson Álvarez, in de 70ste minuut zijn hattrick voltooide. Ongekende weelde voor PSV in een wedstrijd die gekker en gekker werd. Amper twee minuten later lag de bal er namelijk alweer in en wel aan de andere kant. Invaller Mohammed Kudus maakte de aansluitingstreffer: 3-4.

Rode kaart voor invaller Ajax

En daarmee was het nog niet gedaan in deze wedstrijd. Op het moment dat je dacht dat een Amsterdamse storm aanstaande was, moest Ajax met tien man verder. Invaller Calvin Bassey kreeg een terechte rode kaart na een overtreding op Ismael Saibari.

Hierdoor kwam de Eindhovense overwinning steeds dichterbij. Zeker nadat invaller én debutant Xavi Simons ook nog eens tekende voor de 3-5. Daarvoor had PSV al enkele keren verzuimd toe te slaan. In het Eindhovense uitvak maalde daar niemand om: het feest kon beginnen. En dat feest werd alleen maar intenser. Want na 99 minuten zat de wedstrijd erop en was PSV voor het tweede jaar op rij winnaar van de Johan Cruijff Schaal. Het was de meest doelpuntrijke ontmoeting om deze prijs ooit.