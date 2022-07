Ravage op A2, caravan volledig aan flarden na ongeval tussen twee auto's

Een ongeluk tussen twee auto's, waarvan één met een caravan, heeft zaterdag voor een ravage gezorgd op de A2 ter hoogte van Leende. Het ongeluk gebeurde in de rijrichting van Eindhoven. Eén persoon is gewond geraakt, onderdelen van de caravan lagen verspreid over de snelweg.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Het ongeluk gebeurde rond half acht. De auto met caravan bleek van een Duitse familie te zijn. Eén van hen liep een gebroken rib op, deze persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. De andere auto belandde op z'n zijkant. Inzittenden van die wagen kwamen met de schrik vrij. De brandweer heeft geassisteerd met het opruimen van het wegdek. In eerste instantie werd de snelweg in de rijrichting Eindhoven volledig afgesloten. Later is één vrijstrook vrijgegeven voor verkeer. Er ontstond een file tot aan Weert-Noord.

Van de caravan bleef vrijwel niets over (foto: WdG - SQ Vision).

De snelweg lag vol met onderdelen van de caravan (foto: WdG - SQ Vision).

Inzittenden van deze auto bleven ongedeerd (foto: Rico Vogels - SQ Vision)