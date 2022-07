Grote brand in Roosendaal onder controle, nablussen duurt uren

Zeker één huis is uitgebrand (foto: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant). De hoogwerker in actie (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties). Eén van de uitgebrande woningen (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties). De schade is groot (foto: Danny van den Aarsen). Een beeld van de bluswerkzaamheden (foto: Danny van den Aarsen). De huizen waren al snel reddeloos verloren (foto: Danny van den Aarsen). Volgende Vorige 1/6 Zeker één huis is uitgebrand (foto: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant).

De grote brand die zondagmorgen uitbrak in een huis aan de Industriestraat in Roosendaal is onder controle. De brandweer heeft nog wel een een kleine twee uur nodig voor het nablussen. Het vuur brak tegen kwart voor negen door nog onbekende oorzaak uit en legde drie sloopwoningen in de as. Een vierde huis liep schade op. Er raakte niemand gewond, de huizen werden zo goed als zeker niet bewoond.