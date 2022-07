Sloopwoningen in Roosendaal in brand, veel rook, kans op instorting

In Roosendaal woedt een grote brand aan de Industriestraat in een aantal sloopwoningen. Het vuur brak tegen kwart voor negen zondagmorgen door nog onbekende oorzaak uit. Al snel werd gemeld dat het om een grote brand ging. Mensen en bedrijven in de buurt kunnen last hebben van de rook. Door de forse rookontwikkeling wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te doen en de ventilatie uit te schakelen.

Het vuur verspreidde zich snel via het dak over drie aangrenzende woningen. De brandweer probeert te voorkomen dat een vierde huis wordt getroffen. Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant werden de huizen zeer waarschijnlijk niet bewoond. Er zijn vooralsnog géén aanwijzingen dat er personen aanwezig waren toen de brand ontstond. "Maar we gaan er zo voorzichtig mogelijk mee om," zo meldt een woordvoerder. Het gaat vermoedelijk om sloopwoningen. Tussen het huizenblok en andere omliggende woningen zit wat ruimte, wat volgens de woordvoerder gunstig is: "Dat maakt overslag moeilijker." De brandweerlieden zijn volgens de zegsvrouw ook bezig met de eigen veiligheid, aangezien de sloopwoningen sneller op instorten staan dan gewone huizen. Er wordt onder meer een hoogwerker ingezet.