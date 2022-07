Ruziënd stel zoekt weggegooide trouwring terwijl verkeer voorbij raast

Een getrouwd stel heeft zaterdag voor een gevaarlijke situatie gezorgd op de Deurneseweg in Helmond omdat ze daar naar een trouwring zochten. Een van de twee had de trouwring in een boze bui uit het autoraam gegooid.

De twee kregen spijt en ging de ring zoeken. Voorbijkomende automobilisten schrokken van de speurneuzen op en naast de weg en alarmeerden de politie. Agenten dreigden met een bekeuring als het echtpaar hun zoektocht niet stopte. Het verkeer raasde met zeventig kilometer per uur voorbij, wat voor een gevaarlijke situatie zorgde. Het echtpaar is vertrokken, meldt de politie. Waarschijnlijk zonder trouwring.