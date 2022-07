Ruziënde man gooit trouwring uit rijdende auto en bij het zoeken weer ruzie

Een man van 31 was zo boos op zijn 53-jarige vrouw dat hij zijn trouwring zaterdag uit een rijdende auto wierp. Dat terwijl hij naast zijn eega in de wagen zat op de Deurneseweg in Helmond. Naderhand kreeg het stel spijt en gingen ze samen naar de ring op zoek. Dit leidde tot verschillende meldingen bij de politie van geschrokken bestuurders die ineens twee personen zagen opdoemen op het wegdek. Het verkeer raast daar namelijk met een snelheid van zeventig kilometer per uur voorbij.

Twee agenten spraken het zoekende stel aan en verzocht de man en vrouw te stoppen met hun zoekactie omdat ze anders bekeurd zouden worden. Een van de betrokken agenten vertelt aan Omroep Brabant dat het tweetal (wederom) ruziënd de zoektocht staakte en naar huis vertrok. 'Waarschijnlijk zonder ring", vermoedt de agent. "Ze wisten ook niet precies waar ze moesten zoeken. Het was in de buurt van het Shell-tankstation maar precies wisten ze niet meer."