Man opgepakt voor poging diefstal in kapel Wintelre, handlanger vlucht

Een 41-jarige man is zaterdagavond aangehouden nadat hij had geprobeerd in een kapel in Wintelre het offerblok te stelen. Een oplettende vrouw zag dat de man en een handlanger zich verdacht gedroegen in de omgeving van de kapel en ging op het duo af.

In de kapel was een van de twee bezig om met een ijzeren staaf het offerblok te lichten. Nadat de mannen waren betrapt, gingen ze ervandoor. De man van de vrouw belde vervolgens de politie. Die verstuurde een burgernetmelding en zocht met onder meer een helikopter naar de verdachten. Daarbij is de 41-jarige man aangehouden. Tweede verdachte nog voortvluchtig

De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Hij zou weggereden zijn in een Audi die geparkeerd stond in de Pastoor van der Heijdenstraat. De kleur van de auto is onbekend. Wel zou de auto waarschijnlijk twee verschillende kentekenplaten hebben.