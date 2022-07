Vrouw ziet man geldkist stelen uit kapel en grijpt 'm: 'Ik was zó boos'

Een man heeft zaterdagavond geprobeerd om het offerblok te stelen uit een kapel in Wintelre. De kapel ligt bij de plaatselijke kerk, tegenover een restaurant. Een vrouw zat in het restaurant te eten toen ze zag dat een man zich nogal verdacht gedroeg aan de overkant van de straat. Ze ging op hem af. Anoniem* doet ze haar verhaal: “Mensen steken op die plek een kaarsje op voor een ander, en hij zou ’t geld weghalen. Ik was in staat om hem te slaan.”

Lobke Kapteijns Geschreven door

Een offerblok is een bus of kistje, meestal van zwaar gesmeed metaal, waarin bezoekers van de kapel een 'offer' kwijt kunnen als ze bijvoorbeeld een kaarsje aansteken. De vrouw ziet hoe een tweetal bij het kapelletje staat te dralen. “Het is al de hele week onrustig hier in het dorp. Er zijn mannen gezien die 's ochtends vroeg stonden te fotograferen in de straat. Hier verderop is een aanhanger weggehaald en een elektrische fiets is gestolen. Je bent daardoor meer alert.”

"Hij wilde weglopen maar ik zei: ‘dat dacht ik niet, jij blijft hier’, dus ik hield ‘m tegen.”

Ze vertrouwt het niet en stapt naar buiten. “Ik kan er gewoon niet tegen, ik vind dat zoiets gestopt moet worden.” Ze wacht af tot één van de twee het kapelletje binnen stapt. Dan komt ze in actie. “Ik kijk naar binnen en zie hoe hij met z’n voet en een ijzeren staaf het offerblok van de muur probeert te rukken. Hij wilde weglopen maar ik zei: ‘dat dacht ik niet, jij blijft hier’, dus ik hield ‘m tegen.” De man wil niet aangeraakt worden, zegt hij in ’t Engels, maar de vrouw weet hem bij zich te houden. “Het was maar een klein manneke.” Op dat moment komt de man van de vrouw naar buiten om hulp te bieden. Hij belt de politie. Toch weet de dief te ontkomen en zet het op een lopen. Haar man gaat achter hem aan, maar hij verdwijnt verderop in de maïs.

"Sommigen zeggen, ach het is maar één manneke. Maar wie weet zit er wel een hele bende achter."

Met hulp van politie, een burgernetmelding en een politiehelikopter is de man uiteindelijk opgepakt en dankzij de vrouw is er ook niets buitgemaakt. Ze is opgelucht dat het zo is afgelopen. “Ik ben niet bang aangelegd maar toen ik dat kapelletje binnen wilde gaan, stond ik wel even te bibberen. Maar ik was zó boos. Mensen steken daar een kaarsje op voor een ander, en hij zou ’t geld weghalen. Ik was in staat om hem te slaan, maar je weet niet wat er kan gebeuren.” Het terras van het restaurant zat op dat moment bomvol. Maar veel bijval kreeg ze niet. “Je merkt dat mensen bang zijn, niemand durft nog iets te doen. Sommige mensen zeggen, ach het is maar één manneke. Maar wie weet zit er wel een hele bende achter. Dit moet gewoon stoppen.” Eenmaal terug in het restaurant ontvangt ze wel een drankje van een Spaans stel. "Ze vonden het zo heldhaftig wat ik gedaan had. Dat vond ik dan wel heel leuk van ze." *De naam van de vrouw is bij de redactie bekend. LEES OOK: Man opgepakt voor poging diefstal in kapel Wintelre, handlanger vlucht