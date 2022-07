Tilburgse internist zoekt toekomstige gebruikers van anabolen

De Tilburgse internist Diederik Smit zoekt honderd mensen die anabole steroïden willen gaan gebruiken. "Als mensen toch eraan willen beginnen, kunnen ze maar beter goed begeleid worden toch?" Dat zegt hij zondag in de Omroep Brabant-talkshow KRAAK. Smit is een expert in het gebruik van anabolen. Niet omdat hij zelf een gebruiker is, maar omdat hij gebruikers en voormalige gebruikers begeleidt.

Er zijn maar twee internisten in Europa die zich in het gebruik van anabolen gespecialiseerd hebben. Diederik Smit is de ene, de ander is zijn leermeester in Haarlem van wie het vak leerde. "Uiteindelijk veroorzaakt het gebruik van dit spierversterkende hormoon schade aan je hart of vaatstelsel. Een 40-jarige met een anabolenverleden en hartaanval is geen uitzondering", weet de Tilburgse internist.

Een ander nadeel van dit hormoongebruik is dat het je eigen testosteronaanmaak stillegt. "Nederland telt zo'n tachtigduizend gebruikers en het merendeel is man", legt Diederik uit. "Na langdurig gebruik stopt het mannenlichaam met het zelf aanmaken van testosteron want dat is niet meer nodig als je ze zelf levert met anabolen. Twintigers en dertigers die verbaasd zijn dat ze onvruchtbaar zijn door hun hormoongebruik zijn geen uitzondering." Ondanks deze bijwerkingen snapt Diederik de populariteit van anabolen. "Het heeft heel veel voordelen. Je verlegt fysieke grenzen. Je verplettert record na record. Daarnaast krijg je er meer energie van en de meeste gebruikers stralen als ze voor me zitten. Ze voelen zich geweldig en superfit."

"Die mannen nemen mij serieus en volgen mijn adviezen op."