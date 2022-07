De politie heeft zondag een 57-jarige man uit de gemeente Boekel opgepakt voor het aanranden van een minderjarig meisje.

Het meisje skeelerde samen met een ander kind door Gemert toen het incident gebeurde. Hoe oud het kind is en wat is precies is gebeurd, is niet bekend.



Op basis van het gegeven signalement kon de politie de verdachte oppakken. Hij zit vast en de zaak wordt verder onderzocht.