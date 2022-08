Doorrijder meldt zich na aanrijding waarbij 2 fietsers zwaargewond raakten

De vermoedelijke doorrijder die vrijdagnacht in Eindhoven met zijn auto twee fietsers aanreed, heeft zich bij de politie gemeld. Het gaat om een 22-jarige man uit Eindhoven. Hij meldde zich zondagavond bij de politie, zo maakte de politie maandagmiddag bekend.

Wat er precies is gebeurd, wordt nog door de politie onderzocht. Eerder maandag zei de politie nog tegen Omroep Brabant dat de doorrijder zich nog niet had gemeld. De politie verdenkt de man van betrokkenheid bij het ongeval, zo geeft ze aan. Uit aanvullend onderzoek moet nu blijken of hij daadwerkelijk achter het stuur van de auto zat.

De aanrijding gebeurde op de Mecklenburgstraat in Eindhoven. Twee fietsers, een man en een vrouw, raakten bij de aanrijding zwaargewond. De politie gaf eerder al aan dat ze wist wie de automobilist was, maar ze kon hem toen nog niet aanhouden.

