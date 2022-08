Al 5000 euro om afgebrande boom te redden, maar of dat lukt...

Foto: Arno van der Linden/SQ Vision Foto: Arno van der Linden/SQ Vision Foto: Arno van der Linden/SQ Vision Volgende Vorige 1/3 Foto: Arno van der Linden/SQ Vision

Een doneeractie voor de monumentale boom in Eindhoven die afgelopen week afbrandde, heeft inmiddels het streefbedrag van vijfduizend euro gehaald. Daarmee hoopt stichting Wasven dat de boom gered kan worden. "Ik word er een beetje verlegen van om eerlijk te zijn. We krijgen enorm veel hartverwarmende reacties", reageert voorzitter Alfred van Kempen.

De 262 jaar oude boom die in een natuurgebiedje aan de Bandalaan in Eindhoven staat, raakte donderdagnacht beschadigd bij een brand. De stam is zwartgeblakerd en de vlonder eromheen is door de brand verwoest. De buurt was de dag na de brand enorm aangedaan. Een vrijwilliger van stichting Wasven heeft na de brand een doneeractie voor de boom opgezet. Binnen enkele dagen is ruim vijfduizend euro opgehaald. Voorzitter Van Kempen: "Bij de donaties laten de mensen ook weten waarom ze geld geven en wat hun herinneringen aan de boom zijn. Dat doet wel iets met je." In 2009 werd de boom nog uitgeroepen tot eerste wereldboom van Nederland.

"Er is zo'n dertig procent kans dat de boom het overleeft"

Verschillende boomexperts hebben zaterdag een kijkje genomen. Hun beoordeling geeft Van Kempen enige hoop. "Er is blijkbaar zo'n dertig procent kans dat de boom het overleeft. Het wortelstelsel is nog bijna volledig intact. Dat is positief nieuws, want ik had eerst weinig hoop." Maar of de wereldboom het ook echt gaat overleven, moet nog blijken. "Dat weten we pas over een jaar of twee. Komende tijd zullen er wel veel bladeren vallen, maar volgend jaar komen hopelijk de sapstromen weer op gang."

"Er komen hekken om de boom heen."

De stichting gaat de boom in ieder geval een handje helpen bij zijn herstel. Samen met de gemeente wordt binnenkort bijvoorbeeld de grond rondom de boom weggehaald, zodat er geen troep in de grond en het grondwater terechtkomt. "Daarna wordt er een bosbodem gelegd, met goede voedingsstoffen voor de boom. Er komen hekken om de boom heen, zodat mensen niet bij de wortels kunnen komen, en we gaan hem af en toe water geven. Dat is het enige dat we nu kunnen doen om te helpen."

"Waar het geld precies voor gebruikt wordt, moeten we nog bekijken."

De stichting heeft het doelbedrag van de doneeractie inmiddels verhoogd naar tienduizend euro. Er lopen namelijk nog allerlei acties, waardoor de stichting verwacht dat er nog veel meer geld opgehaald gaat worden. "De animo is zo hoog, dat we de lat hoger hebben gelegd." Waar de organisatie het opgehaalde geld precies voor gaat gebruiken, is volgens Van Kempen nog niet duidelijk. Eerst moet blijken hoeveel alles gaat kosten en wat bijvoorbeeld door de gemeente Eindhoven wordt betaald. De boom is namelijk eigendom van de gemeente. "Het is nog zo vers. Dus waar het geld precies voor gebruikt wordt, moeten we nog bekijken." Zo zag de brand er donderdagnacht uit: