Draai van de Kaai als afterparty voor de Tourvrouwen: 'Niet te beschrijven'

Het wielercriterium Draai van de Kaai in Roosendaal staat maandag geheel in het teken van de Tour de France, en niet zonder reden: aan Brabantse glorie geen gebrek in de Tour afgelopen week. Zo gloeien Marianne Vos en winnares Annemiek van Vleuten nog altijd na. "Het is bijna niet te beschrijven."

Marianne Vos uit Babyloniënbroek won afgelopen week twee etappes van de eerste editie van de Tour de France Femmes. Ze verzekerde zich van de groene sprinttrui. In de strijd om de gele trui werd Annemiek van Vleuten de beste in de Tour.

De Draai van de Kaai is een Nederlands wielercriterium in Roosendaal dat op de tweede maandag na de Ronde van Frankrijk wordt verreden. Sinds 2001 is er ook een wedstrijd voor vrouwen. De sfeer zit er goed in maandag, al hebben sommige renners het nog zwaar na de feestelijkheden in Frankrijk.

Een klein biertje ging er wel in afgelopen nacht, vertelt Vos. "Op dat moment waren we nog met de hele ploeg samen. Het is mooi om zo'n week samen af te kunnen sluiten. Ja, het was een heel kort nachtje", zegt de renner voor de camera van Omroep Brabant.

Om nu in Roosendaal te staan, noemt ze 'wel gek'. "Het was een bewogen week. Een week geleden stonden we nog in Parijs, nu staan we hier. Dat is bijna niet te beschrijven. Maar het is wel heel mooi om hier nu te zijn. Het sfeertje zit er goed in", besluit Vos.

Annemiek van Vleuten ging nog een stapje verder in alle gezelligheid. "Of ik een kort nachtje had? Ik heb geen oog dichtgedaan! Ik heb wel drie uur in mijn bed gelegen", lacht ze. "Tja, we hebben een feestje gevierd met de Spaanse ploeg en het begon laat. Voordat ik klaar was met alle verplichtingen was het elf uur 's avonds."