Marianne Vos wint puntenklassement Tour de France Femmes: 'Een mooie week'

Marianne Vos kon na de eerste editie van de Tour de France Femmes niet anders dan tevreden zijn. De Brabantse wielrenster won twee etappes en verzekerde zich ook van de groene trui als winnares van het puntenklassement. "Het was een ontzettend mooie week", zei Vos tegen de NOS. "Het zijn maar acht dagen, maar het is wel behoorlijk pittig en intens geweest."

De vorige editie van de Tour de France voor vrouwen was in 2009. Mede dankzij de lobby van Vos, die toen als derde eindigde in het klassement, keerde de wedstrijd terug op de kalender.

De Nederlandse wielrensters wonnen alle vier de truien. Annemiek van Vleuten kreeg als winnares de gele trui, Vos de groene, Demi Vollering de bolletjestrui voor beste klimster en Shirin van Anrooij de witte trui voor beste jongere. "Het was superzwaar, maar ik benzeker tevreden", vertelde Van Anrooij aan de NOS. "Ik heb heel erg veel afgezien, maar het is vooral ook heel gaaf geweest."