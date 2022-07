Ouders van Marianne Vos volgen de Tour voor vrouwen in een camper

“Het is een soort sprookje”, meldt vader Henk Vos vanuit Frankrijk. Als vanouds is hij met vrouw en zoon Anton in de 'Vosjes-camper' dagelijks present bij de start en finishplaatsen van de Tour de France voor vrouwen. “Marianne heeft zo lang gevochten om de Tour de France voor vrouwen voor elkaar te krijgen en nu draagt ze de gele trui. Ik krijg hier heel veel energie van. Het is iedere dag weer kippenvel."

Rob Bartol Geschreven door

“We zijn al sinds vorige week vrijdag met de camper onderweg", vertelt vader Vos, die net als zijn zoon, de sportfotograaf Anton Vos, een accreditatie heeft om met de camper de Tour de France voor vrouwen van heel dichtbij te kunnen volgen. “Elke ochtend zijn we bij de start en daarna rijden we in een konvooi met andere voertuigen en bussen naar de finish, schitterend."

"Het is haar zo gegund, hier wordt je blij van.”

Dat vader, moeder en broer Marianne Vos overal met de camper volgen is een traditie die al decennialang bestaat. “Maar, dat we nu aanwezig kunnen zijn bij de Tour de France voor vrouwen is heel wat anders dan alle andere wedstrijden waar we ook zijn geweest”, vertelt vader Vos. “Hier heeft Marianne samen met anderen voor geknokt. Het is haar zo gegund, hier word je blij van.”

Marianne Vos blijft in het geel (foto: Orange Pictures).

Even een praatje maken met zijn dochter is in de hectiek haast onmogelijk. “We spreken elkaar heel even bij de start en finish, maar het is minimaal”, vertelt vader Vos. “Ze staat zo enorm in de belangstelling, zo gauw ze de bus uit komt komt een menigte volk op haar af.” Henk Vos vertelt enthousiast dat de belangstelling voor vrouwentour enorm is: “Zeker bij de start en finish staat het bomvol, maar ook onderweg staat er veel volk langs het parcours.”

"Aan de streep, daar is het te doen.”

In de 6e etappe van Saint-Dié-des-Vosges naar Rosheim (128,6 kilometer) start Marianne Vos vrijdag opnieuw in de gele trui, maar aan prognoses doet vader Henk Vos absoluut niet mee. “Dat doe ik niet, dat heb ik nog nooit gedaan. Aan de streep, daar is het te doen”, is zijn rotsvaste standpunt. "Ik doe niet aan prognoses." De familie Vos hoopt maandag weer thuis te komen in Babyloniënbroek, maar dat zal van korte duur zijn. “Woensdag gaan we alweer op pad richting het noorden voor de Tour of Scandinavia, de Battle of the North. Een wedstrijd in Denemarken, Zweden en Noorwegen. Dus we moeten op tijd gaan rijden omdat we ook met een veerboot moeten oversteken.”