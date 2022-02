Marianne Vos krijgt een WK-tafeltje, maar de gemeente weet van niets

Het was een oude traditie in de voormalige gemeente Aalburg. Bij iedere wereldtitel kreeg Marianne Vos een eigen WK-bankje. Na zeven bankjes in zeven dorpen werd in 2014 overgestapt op WK-tafeltjes. Het bleef door het uitblijven van nieuwe titels echter bij één tafeltje, maar er komt nu een tweede. Een nieuw WK-tafeltje, dat al jaren op de zolder van een school stond te wachten op betere tijden. "Het frame werd al bestempeld als oud ijzer", vertelt maker Henk van Noorloos.

Henk van Noorloos, docent van het Willem van Oranjecollege in Aalburg, was toen al bezig met een nieuw WK-tafeltje. “We hebben hier op de zolder van de school nog zes nieuwe tafeltjes staan, die waren destijds door de gemeente Aalburg al besteld. Het was een traditie dat er bankjes en daarna ook een tafeltje werden geplaatst in de dorpen nadat Vos een WK-titel won."

Of en hoe de nieuwe fusiegemeente Altena Marianne Vos gaat huldigen voor haar nieuwe WK-titel, was maandag bij navraag nog niet bekend. “Aan het eind van de week weten we meer”, zegt een woordvoerder.

"Na het WK veldrijden van 2014 in Hoogerheide heeft de gemeente Aalburg zeven tafeltjes aangeschaft", vertelt Van Noorloos verder. "In 2014 is er één in Genderen onthuld en helaas is die later door vuurwerk vernield. Na het eerste tafeltje in 2014 bleven de WK-titels uit en belandde de voorraad WK-tafeltjes hier op zolder. Ze leken te zijn vergeten, nou mooi niet."

"Vijf tafeltjes staan in losse onderdelen opgeslagen tegen de muur, maar het zesde is op het tafelblad na klaar voor gebruik. En die gaan we ook plaatsen", zegt Van Noorloos. "De vraag is echter, waar kunnen we en mogen we het tafeltje in Altena plaatsen. Laat het weten, want dit tafeltje gaat er komen."