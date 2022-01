Marianne Vos: 'Zelden zo'n spanning gevoeld, dit is zo speciaal'

Wennen zal het nooit doen. Voor Marianne Vos is elke prijs er een. De wielrenster uit Babyloniënbroek veroverde zaterdagavond haar achtste wereldtitel veldrijden. Ze kijkt er met veel voldoening op terug en, zo erkende ze in Zuidtribune, het sportprogramma van Omroep Brabant, met verbazing.

Het was alweer haar zestiende Nederlandse hoofdprijs. “O, dat is interessant om te horen. Ik hou dat zelf niet zo bij, kijk er ook niet zoveel op terug”, klonk het wat koeltjes uit de mond van Marianne Vos.

Enthousiaster was ze uiteraard over het meest recente succes, in het Amerikaanse Fayetteville. Zestien jaar (!) na haar eerste geslaagde greep naar de mondiale macht werd ze weer ’s werelds beste. In de eindsprint moest landgenote Lucinda Brand genoegen nemen met de tweede plaats.

Vos: “Het was echt ontzettend spannend. Ik heb dit zelden zo ervaren, want in elke bocht lag wel een gevaar. Je mocht geen fout maken, ook omdat ik weet dat Lucinda ontzettend sterk en dat ik niet zomaar van haar zou winnen. Ik was er lang echt niet van overtuigd dat ik als eerste zou eindigen, Lucinda bleef me behoorlijk onder druk houden.”