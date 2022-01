Marianne Vos, enorm veel lof en een beetje kritiek voor fietsende legende

De grootste wielrenster aller tijden. Wat een wonder woman. Een legende. Een prachtprestatie. Staande ovatie. Marianne Vos blijft de wielerwereld verbazen. De grossier in prijzen uit Babyloniënbroek wordt door vrijwel iedereen bejubeld, omdat ze - op haar 34e - voor de achtste keer de wereldtitel veldrijden heeft behaald.

De zwemmende alleskunner Maarten van der Weijden weet wat hier zoal bij komt kijken. Dé ervaringsdeskundige op het gebied van lange adem en doorzettingsvermogen was vol lof over Vos.

Vos, die ook op de weg al een reeks heeft neergezet waar je u tegen zegt, maakte met haar krachtproef veel bewondering los. Wielerfans en anderen die zich geroepen voelden, prezen de manier waarop ze in het Amerikaanse Fayetteville geconcentreerd tot de laatste centimeters bleef doorfietsen. Elke mistrap had fataal kunnen zijn. En dan moet je scherp blijven. Tot het ultieme einde.

Rutte spreekt van 'prachtprestatie' Minister-president Mark Rutte heeft ook meegeleefd. Via zijn Instagram-account bracht hij de felicitaties over.

Altena wil Marianne gaan huldigen Uiteraard heeft de gemeente Altena, waar Babyloniënbroek onder valt, eveneens van zich laten horen. Ze is maar wat trots op haar ereburger. "We hadden Marianne al willen huldigen nadat ze begin deze maand in Rucphen Nederlands kampioen veldrijden op de weg was geworden, maar ze is vrij snel daarna op het vliegtuig gestapt om in Amerika te gaan fietsen. Maar", zo vertelt een woordvoerder van de gemeente, "zo gauw we contact met Marianne hebben gaan we in overleg met haar kijken wat er mogelijk is. Uiteraard ook rekening houdende met de huidige coronamaatregelen."

Terug naar de wedstrijd, want er werd ook (zure) kritiek geuit. Was dit nu een ideaal parcours voor een wereldkampioenschap veldrijden, zo vroeg een enkeling zich af op de sociale media? En had Marianne in die bloedstollende finale niet wat vaker de kop moeten overnemen van Lucinda Brand?

'Ik kan mezelf niets verwijten'

Brand zelf toonde zich na afloop een sportief verliezer, schrijft Wielerflits: "Er waren momenten dat we elkaar de kop wilden opdringen. Dan kom je in een wat lager tempo terecht, maar er is zeker wel hard gekoerst. Of ik gefrustreerd ben? Frustratie is niet het goede woord. Ik koers natuurlijk liever de hele tijd volle bak, maar dit hoort er ook bij. Dat weten we van elkaar. We kennen elkaar supergoed en ze weet heel goed hoe ze het moet aanpakken. Dat weet ik ook. Maar ja, zij heeft een groot wapen dat ik niet heb, Ik heb er alles aan gedaan. Ik kan mezelf niks verwijten.”

Of onze wielertrots ooit nog eens zo zal toeslaan? De rivalen van Marianne Vos zullen haar tactiek onderhand toch wel kennen? Op vrijwel dezelfde wijze immers, pakte ze in 2006 voor het eerst de regenboogtrui in het crossmétier.

Toen verraste ze, als 18-jarige nieuwkomer, in het Gelderse Zeddam Hanka Kupfernagel. De Duitse was in die tijd een kanjer in het internationale veldrijden. De wereldwielerorganisatie UCI brengt een déjà-vugevoel teweeg, want de twee filmpjes die ze op Twitter heeft gezet en waarop Vos' greep naar de macht in 2006 en 2022 te zien is, tonen bizar veel gelijkenissen. Alsof tijd helemaal geen rol speelt.