Hoogtepunt na hoogtepunt voor wielrenster Femke Gerritse: 'Nu alleen feest'

Femke Gerritse rijdt 4 etappes in de bolletjestrui (foto: Frank Gerritse). De moeder van Femke wacht achter de hekken op haar dochter (foto: Frank Gerritse). Vol spanning voor de start (foto: Frank Gerritse). Media verdringen zich om Femke (foto: Frank Gerritse). Op weg naar een nieuwe etappe (foto: Frank Gerritse) Volgende Vorige 1/5 Femke Gerritse rijdt 4 etappes in de bolletjestrui (foto: Frank Gerritse).

De ouders van wielrenster Femke Gerritse uit Rosmalen kunnen niet meer stoppen met stralen. Hun dochter rijdt zaterdag voor de vierde dag op rij in de bolletjestrui in de Tour de France voor vrouwen. "Het was al spannend of ze een startbewijs kreeg, ze is jong en is nog geen grote naam. Dat ze dan in de bolletjestrui rijdt, is geweldig. Het is een aaneenschakeling van hoogtepunten", zegt Frank Gerritse.

Dit weekend worden de laatste twee etappes gereden en dat zijn beide bergetappes. "In theorie zou ze de bolletjestrui kunnen houden vandaag. Ze hoeft alleen maar te zorgen dat ze als eerste de bovenaan de eerste col komt. Dan heeft ze genoeg punten om de trui te houden", vertelt vader Frank. In totaal staan er zaterdag drie bergbeklimmingen op het programma.

Femke in de bolletjestrui tijdens de Tour (foto: Frank Gerritse).

Voor Femke is het de eerste keer dat ze deelneemt aan de Tour. Er zijn voor vrouwen beduidend minder wedstrijden dan voor heren, laat staan lange wedstrijden van dagen achter elkaar. "Het is voor alle dames zwaar", vertelt vader Frank. "Weinig dames hebben ervaring met zoveel dagen koersen achterelkaar. Femke oogt nog heel fris en mentaal is ze sterk. Als ze iets wil dan gaat dat ook gebeuren." Volgens haar vader helpt haar BMX-verleden om weerbaar te blijven. Tot zes jaar geleden was Femke een succesvolle BMX'er. "Ze heeft zo geleerd om met teleurstellingen om te gaan. Dat het nu alleen feest is, geeft een enorme energie." Door de successen van de Nederlandse dames of sterker nog Brabantse dames, Marianne Vos rijdt in geel, is de Tour voor vrouwen een spektakel zoals nooit eerder vertoond. De ouders van Femke hebben zelf ook de fietsen meegenomen met het idee ook wat tochtjes voor en na de etappe te maken. "Maar daar komt niks van terecht. Na de finish wordt moet Femke op het podium verschijnen, interviews geven en voor de start moeten de truidragers zichzelf ook laten zien."

Ouders Femke Gerritse volgen hun dochter met hun camper (foto: Frank Gerritse).