Wilde achtervolging over A16 en A59, overvallers gooien geld uit het raam

Een overval in Rotterdam is maandagmiddag na een wilde achtervolging geëindigd in Raamsdonksveer. Bij de overval is volgens de politie een wapen gebruikt. Er zijn inmiddels drie verdachten aangehouden.