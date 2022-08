1/2 Eric is een trotse Fries, maar is stiekem best jaloers op de Brabantsedag

Eric Schilstra (47) uit Balk in Friesland vliegt dit jaar niet naar Bali, maar heeft zijn vakantie opgeofferd om een andere droom uit te laten komen: meebouwen met de Brabantsedag in Heeze. Eric is een enorme fan van de Brabantsedag en zat al meerdere edities op de tribune. Dit jaar bouwt hij twee weken mee met vriendengroep Haisjô. "Ik mocht meteen meehelpen, hier heerst echt die Brabantse gemoedelijkheid."

"In Balk bouwen we niet zo groot. We zijn met 14 man. Bij deze vriendengroep bouwt 140 man mee, het is echt ongelofelijk." In Balk is de botenparade een stuk kleiner. "We zijn ook fanatiek, hoor. En trots op wat we neerzetten met de middelen die we hebben."

Bouwen zit de Fries dan ook in het bloed. Hij bouwt al jaren aan de Gondelvaart die elk jaar in Balk wordt gehouden. Maar de Brabantsedag in Heeze is andere koek.

De trotse Fries Eric geeft dan ook meteen toe dat hij af en toe best een beetje jaloers is op de Brabantsedag. "Het is ook een heel andere manier van bouwen. Wij maken onze constructies op vlotten. Hier maak je enorme stalen bouwwerken met hout eromheen. Het is van een heel andere orde." Toch redt Erik zich wel op de bouwplaats. "Ik ben technisch aangelegd."

Eric volgt al jaren allerlei optochten in Nederland. Waaronder de Brabantsedag in Heeze. "Als je de Brabantsedag een keertje hebt gezien en het bouwen zit in je bloed, dan wil je dit gewoon elk jaar zien. Ik heb twee parades bijgewoond op de tribune. Daarna wil je gewoon geen enkele parade meer missen."

Het gezin van Eric vind het niet erg dat hij in zijn vakantie meebouwt in Heeze. "We hebben het in overleg een beetje verdeeld. Mijn vrouw weet wat mijn passie is. En ze weet wat ik er allemaal voor over heb."

Eric heeft veel plezier met de bouwers van vriendengroep Haisjô. "Ik kwam in mijn normale kleren en kreeg een mooi T-shirt met '101 procent Haisjô-fan' erop. Ik ben echt leuk ontvangen."

De vriendengroep werkt aan een wagen die een bosbrand uitbeeldt. Eric is druk met het maken van de bomen. Gabriel van Houtert van Haisjô zegt lachend: "We kunnen hem niet verstaan, maar hij is een harde werker. Hij gaat zelf lekker aan de slag, dus hij heeft zijn diploma gehaald."

De Brabantsedag kan zich elk jaar weer verheugen op bezoekers van buiten de regio, maar de vriendengroep heeft nog nooit iemand laten meebouwen. "Het is superleuk, iemand die zo'n fan is. Niet alle Friezen kunnen hier terecht, want dan wordt het een beetje druk, maar Eric mag altijd komen."

De Brabantsedag in Heeze wordt dit jaar gehouden op zondag 28 augustus.