Kraamzorghotel moet vooral tijdelijk zijn: 'Lost het probleem niet op'

In Eindhoven opent woensdag een kraamzorghotel omdat kraamzorgorganisaties door een groot personeelstekort niet kunnen garanderen dat moeders thuis de kraamzorg krijgen die zij willen. Kraamverzorgers snappen de nood, maar maakt zich vooral zorgen over de online nazorg als de moeder weer thuis is: "Je gaat medische problemen en dreigende situaties missen."

Kinderen en andere familieleden mogen overdag en 's avonds op bezoek komen. Dat is belangrijk volgens zelfstandig kraamverzorger Patricia Veth van Kraamzorg met Passie&Liefde, actief in de omgeving van Altena.

In het kraamzorghotel in Eindhoven kunnen moeders en pasgeboren baby's vanaf woensdag terecht voor kraamhulp in een eigen kamer. Er is één kraamverzorger beschikbaar per vier moeders. Vader mag 's nachts blijven slapen maar andere kinderen niet. Deze regel is op de kraamafdeling in het ziekenhuis niet anders.

"Ik hoop dat broertjes en zusjes vaak langskomen in het hotel want dat is voor de hechting binnen het gezin erg belangrijk. Thuis zijn kinderen continu in de buurt van hun pasgeboren broertje of zusje. Als dit in een kraamhotel niet gebeurt én zij het gevoel krijgen dat mama weg is met het broertje of zusje kan dat de hechting verslechteren."

Voordat de kraamverzorger 5 jaar geleden zelfstandig werd, werkte ze 20 jaar lang in loondienst onder een torenhoge werkdruk. "Dan had je drie gezinnen op een dag waar je ieder maar 3 uur de tijd voor had. Reistijd werd niet meegerekend dus je was soms 14 uur op een dag van huis."

Het kraamzorghotel vindt ze een oplossing als nood aan de man is, maar ze hoopt niet dat dit de norm wordt. "Aan de zorg die de vrouwen krijgen in een hotel twijfel ik geen moment, die is goed. Ook de aandacht voor de kraamvrouw staat altijd voorop bij de verzorgers. In deze drukke tijden is het dus een prima noodoplossing."