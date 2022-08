Nep-uitvaart met nep-nabestaanden: crematoria zoeken figuranten

De crematoria in Roosendaal en Bergen op Zoom hebben deze zomer een bijzonder bijbaantje. Ze zijn namelijk op zoek naar vijftig serieuze figuranten die een nep-uitvaart willen bijwonen voor een fotoreportage. “Maar je hoeft niet echt te huilen hoor”, zegt directeur Annette van de Meene van Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom en Zegestede.

De crematoria willen laten zien wat de mogelijkheden zijn voor een laatste afscheid. Daarbij is het natuurlijk niet gepast om foto's van echte uitvaarten te gebruiken. Van de Meene: “De meeste crematoria worden daarom als lege hulzen gefotografeerd. Wij willen de beleving en het gevoel in een verdrietige situatie beter in beeld brengen.” Echte eisen worden niet gesteld voor de bijzondere fotoreportage. “Jong, oud, dik, dun, groot of klein, iedereen is wat ons betreft geschikt om in de crematoria op de foto te gaan. En er mag ook best gelachen worden, want een condoleance of een anekdote gaan in het echt ook vaak gepaard met een lach en traan.”

"We willen een buitengewone herinnering vastleggen."

En daar zijn een hoop mensen voor nodig. “Als je in onze aula's op de eerste bank tien mensen neerzet, geeft dat toch nog steeds een leeg gevoel.” Naast de oproep voor tientallen figuranten heeft de uitvaartdirecteur ook professionele fotomodellen ingehuurd. "Maar het moet allerminst een gestileerd plaatje met alleen modellen worden." “Wij krijgen per jaar 180.000 gasten over de vloer. We vinden het belangrijk dat de fotosessie al die mensen vertegenwoordigt", legt de directeur uit. “Een ongewoon moment met gewone mensen een buitengewone herinnering creëren. Dat willen we vastleggen.” Een kist midden in de aula of juist op schouders gedragen. Voor de fotoreportage zijn verschillende scenario’s geschreven waarvoor geschikte figuranten worden uitgekozen. Zo is er een ‘standaard’ uitvaart van een ouder iemand waarbij alleen de familie aanwezig is. Daarnaast is er een setting met een jongere overledene. Daarbij spelen straks ook jongere figuranten een rol.

"Het is een crematorium, geen dagje uit.”