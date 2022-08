Gouden tijden voor claimbureaus door de chaos op vliegvelden

De vele uitvallende en vertraagde vluchten op onder meer Schiphol en Eindhoven Airport zijn zuur voor vakantiegangers, maar voor claimbureaus zijn het gouden tijden. De 38-jarige Tom van Bokhoven uit Helmond is mede-eigenaar van Vlucht-vertraagd.nl en ziet het aantal vergoedingsverzoeken door het dak gaan. "Dit is een gekkenhuis, we hebben het nog nooit zo druk gehad."

Het zijn tropenmaanden voor Van Bokhoven en zijn bedrijf. Over de afgelopen vier maanden dient het bedrijf zo'n 70.000 claims van gedupeerde reizigers in bij de luchtvaartmaatschappijen. Totale waarde: 23 miljoen euro, waarvan ruim één miljoen bij vliegtuigmaatschappijen op Eindhoven Airport. Het aantal claims is twee tot drie keer zoveel als in diezelfde periode in 2019, voor de coronacrisis. "Onbegrijpelijk", vindt Van Bokhoven. De top 5 van luchtvaartmaatschappijen waar het bedrijf de afgelopen maanden het vaakst een claim neerlegde: KLM

Transavia

TUI Fly

EasyJet

Ryanair Wettelijk gezien hebben reizigers recht op een compensatie als de vlucht drie uur of meer vertraagd is of geannuleerd is. De maatschappijen moeten dan ook verplicht extra gemaakte kosten zoals een hotelovernachting of eten en drinken vergoeden.

"De luchtvaartmaatschappijen zijn met open ogen het ravijn ingereden."

Iedereen denkt dan waarschijnlijk meteen aan die lange rijen wachtende mensen voor Eindhoven Airport en Schiphol tijdens deze zomermaanden, maar volgens Van Bokhoven is de kans dat die mensen ooit hun geld terugzien nihil. "Luchtvaartmaatschappijen hoeven niet uit te keren als de schuld niet bij hen, maar bij de luchthavens ligt. Als je dus je vlucht gemist hebt omdat je buiten in de rij hebt gestaan, dan ben je eigenlijk je geld kwijt", legt de mede-oprichter uit. Hij ziet dat de maatschappijen het steeds vaker op die 'overmacht' gooien en de schuld bij de vliegvelden proberen neer te leggen. "Schandalig", vindt Van Bokhoven. "De luchtvaartmaatschappijen zijn met open ogen het ravijn in gereden. Ze zijn maar vliegtickets blijven verkopen, terwijl ze gezien moeten hebben dat ze nooit genoeg personeel zouden hebben voor al die vluchten."

"We moeten nog maar eens zien wat voor goudmijn dit wordt."

Zijn bedrijf Vlucht-vertraagd.nl is met 35 medewerkers inmiddels uitgegroeid tot marktleider op het gebied van vliegclaims: Het claimbureau werkt op basis van no cure no pay, je betaalt dus alleen als de claim goedgekeurd wordt.

Als het bedrijf voor jou 'wint', betaal je 29 procent van de uitkering aan het claimbureau.

Komt het voor de rechter, dan betaal je bij winst nog eens 15 procent extra. Dagobert Duck-taferelen, zou je denken. Maar Van Bokhoven ziet dat anders. "We moeten nog maar zien of dit een goudmijn wordt. Niet alle claims worden goedgekeurd. Ik mag niet klagen, dat zeg ik eerlijk, maar blijkbaar hebben 70.000 mensen onze hulp nodig om te krijgen waar ze recht op hebben."

"Die luchtvaartmaatschappij zal nu wel flink balen, inmiddels heeft het ze veel geld gekost."