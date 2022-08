Topdrukte bij schoorsteenvegers, houtkachels zijn niet aan te slepen

Je zou het bij deze zomerse temperaturen niet direct verwachten, maar schoorsteenvegers hebben het druk. Omdat de gasprijzen al maanden door het dak gaan zijn veel mensen op zoek naar alternatieven. Naast zonnepanelen is ook de houtkachel erg gewild. En wie hout stookt moet minimaal één keer per jaar de schoorsteen laten vegen.

Maarten van der Wulp is sinds drie jaar schoorsteenveger bij van het bedrijf De Schone Vegers uit Liessel en heeft zijn agenda tot eind dit jaar goed gevuld. Op deze zomerse dag komt hij in Deurne bij een klant de schoorsteen vegen.

"Een beetje het vuurtje stoken van vroeger."

Het klassieke beeld dat veel mensen zullen hebben van een schoorsteenveger op het dak kan je vergeten. Tegenwoordig gaat het allemaal vanuit de huiskamer naar boven met een slangetje. Dat de veelbesproken energietransitie in volle gang is ziet de schoorsteenveger iedere dag: "In de zoektocht naar alternatieven voor gas grijpen sommige mensen terug op primitievere middelen zoals het stoken van hout. Een beetje het vuurtje stoken van vroeger."

"Het aantal nieuwe klanten is met 30 procent toegenomen."

Dat er steeds meer hout wordt gestookt, ziet Maarten aan de toestroom van nieuwe klanten. Daar komt bij dat bestaande klanten meer hout zijn gaan stoken, waardoor hij daar twee, in plaats van een keer per jaar naar toe gaat om de schoorsteen te vegen. "Puur door de gasprijzen is het aantal nieuwe klanten met 30 procent toegenomen", aldus Maarten. Wie een houtkachel koopt heeft nog een ander probleem, legt Maarten uit. Hout is duur en schaars, de prijzen zijn afgelopen jaar bijna verdubbeld. Dat mensen kiezen voor een houtkachel is volgens hem vooral een gevoelsbeleving.

"Als je een gezellige kerst wilt hebben, dan is het prima."