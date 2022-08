Rico Verhoeven is klaar met filmopnames Black Lotus: "Het was fantastisch"

De opnames van Black Lotus, een grote internationale speelfilm met Rico Verhoeven in de hoofdrol, zijn afgerond. Dat schrijft hij in een Engelstalige post op zijn Instagramaccount. "Het zit erop. Ik kan niet geloven dat dit geweldige project nu al klaar is."

Malini Witlox Geschreven door

Verhoeven post een foto van zichzelf als soldaat, liggend op de grond met een wapen. Hij speelt een Amerikaanse militair, Matteo Donner, die nog één keer op missie moet. Hij moet het ontvoerde dochtertje van een overleden vriend redden. Hij belandt daarbij tussen de explosies, rondvliegende kogels en crashende auto's. "Het was fantastisch. Ik ben de hele cast en crew dankbaar, de mensen van camera, geluid, make-up, garderobe, extra's, licht. Zonder jullie zou dit niet mogelijk zijn. De geweldige sfeer op de set en de positieve energie zullen hopelijk ook op het scherm te zien zijn." Voor de filmopnames heeft Verhoeven zijn carrière als kickbokser tijdelijk aan de kant gezet. Hij wil al jarenlang acteur worden en had eerder gastrolletjes in series als Undercover en Bon Bini Holland 3.