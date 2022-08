Buschauffeurs een uur lang bedreigd en mishandeld in Bergen op Zoom

Twee gewapende en gemaskerde mannen hebben maandagochtend twee buschauffeurs van Arriva bedreigd en mishandeld. Dat gebeurde rond halfzeven in het pand van het vervoersbedrijf aan de Potlodenlaan in Bergen op Zoom. Dat meldde de politie dinsdagmiddag.

Volgens BN DeStem was het de daders te doen om camerabeelden. De chauffeurs zouden een uur lang zijn bedreigd en mishandeld. Zo zou een vrouwelijke chauffeur een pistool tegen de keel gedrukt hebben gekregen.

Door de komst van een derde medewerker van Arriva kwam er een einde aan de gijzeling. Deze medewerker wist de overvallers uit het pand te krijgen. De medewerker stapte in zijn auto en werd gevolgd door de auto met de overvallers. Bij een tankstation gingen de daders ervandoor.

Hulp voor medewerkers

Een woordvoerster van Arriva wil geen mededelingen doen over wat er gebeurd is. Ze verwijst naar de politie. De woordvoerster wil wel kwijt dat er ondersteuning is voor de betrokken medewerkers.

Arriva heeft aangifte gedaan. De recherche onderzoekt de gijzeling en bedreiging. Er is nog niemand aangehouden.